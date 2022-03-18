لحوم ومشتقاتها داخل برنيكة.. تفاصيل مداهمة مصنع الموت في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ممثلة في مباحث التموين للتصدي لجرائم الغش التجاري حرصا على صحة المواطنين.

تحريات العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، بينت أن مالك مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم بطريق المنصورية دائرة مركز أبو النمرس بصدد ترويج كميات كبيرة فاسدة على عملائه مستغلا قرب حلول شهر رمضان.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية مشتركة مع الطب البيطري ومجلس مدينة أبو النمرس الكصنع بقرية زاوية أبو مسلم.

أمكن ضبط مالك المصنع ومصادرة ١٥ طن لحوم هندي وبرازيلي ومشتقاتها (حواوشي - بسطرمة - بوفتيك كفتة) معبأة داخل برنيكة منتهية الصلاحية غير صالحه للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها بيانات.

صادرت القوات المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع ومالكه، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.