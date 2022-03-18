مباحث التموين تحبط مخطط لتوزيع 7 أطنان من كفتة فاسدة على مطاعم الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ثلاجة لحفظ وتوزيع اللحوم على المطاعم بإمبابة.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، بأن مالك ثلاجة بشارع التوبة بعزبة المطار يعمل على توزيع كميات من اللحوم الفاسدة على المطاعم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وضبطه، وبلغ إجمالي المضبوطات ٧٠٠ كجم كفتة ودهون غير صالحة للاستخدام الآدمي بها تغير بالخواص ورائحه كريهة قبل توزيعها على المطاعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة ومالكها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.