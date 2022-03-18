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سرعة تدخل الأجهزة المعنية تنقذ سكان إمبابة من خطر القاتل الصامت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل الأجهزة المعنية سكان حي إمبابة من كارثة محققة؛ إثر حدوث تسرب غاز.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بكسر ماسورة غاز بحارة الجرجاوي من شارع جمال عبد الناصر.

انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز، وحي شمال الجيزة، تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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