السيطرة على حريق داخل شقة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا اندلع داخل شقة سكنية بمركز أوسيم شمال المحافظة دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بزاوة نابت التابعة لمركز أوسيم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دن امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد تحت إشراف رئيس قطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.