الحماية المدنية تحاصر حريق مشتل داخل الوحدة المحلية العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حاصر رجال الدفاع المدني بالجيزة حريقا شب داخل مشتل تابع لمركز العياط جنوب المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من الوحدة المحلية للعياط بحري.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مأمور مركز العياط ومدير قطاع الجنوب اللواء مصطفى البكري.
تبين بالفحص نشوب حريق بمشتل داخل الوحدة المحلية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دن امتداده إلى باقي أجزاء الوحدة.
جرى تنفيذ عملية التبريد تحت إشراف رئيس قطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.