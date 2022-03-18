إخماد حريق داخل شقة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بحي العجوزة وسط المحافظة دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع عبد المنعم سند المتفرع من شارع أحمد عرابي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مأمور قسم العجوزة وفرقة الوسط.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 9، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دن امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد تحت إشراف رئيس قطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.