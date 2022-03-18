حريق مخلفات بالقرب من معهد الغسيل الكلوي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا بالقرب من معهد الغسيل الكلوي بجوار الطريق الدائري دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بجوار نزلة الطريق الدائري صفط اللبن اتجاه صفط بعد معهد الغسيل الكلوي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

حاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتبين نشوبه في مخلفات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.