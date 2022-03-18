"تغيير شداد".. حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لبعض سيارات "فورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة "إيه ال جية أوتو جميل - شركة فورد العالمية"، عن حملة استدعاء وفحص مجاني لتغيير شداد وسير طلمبة زيت المحرك، لبعض محركات سيارات فورد (فوكاس - إيكو سبورت - فيستا) 1000 CC تيربو من موديلات 2016 - 2017 - 2018.

وبحسب بيان للجهاز، يأتي ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً منا على سلامة المُستهلكين كإجراء وقائي.

وقال الجهاز، إنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "19590" وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة بعد توفر قطع الغيار المُشار إليها فى حملة الإستدعاء وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل بخصوص هذا الاستدعاء.