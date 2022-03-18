"تاج الدين" يكشف عن رسالة السيسي للأطباء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، في الاحتفالية التي تقيمها نقابة الأطباء بمقر دار الحكمة، بمناسبة يوم الطبيب المصري الـ 44، اليوم الجمعة.

وقال تاج الدين في كلمته خلال الاحتفال: "أنقل لكم رسالة من السيسي، بتحياته للأطباء وكل العاملين في هذا المجال الطبي على دورهم ومجهوداتهم خلال الفترة الماضية"، وهو الأمر الذي قابله الحضور بالتصفيق.

وأضاف مستشار السيسي: "هذا اليوم بالنسبة لي يوم عظيم، لأنني مقتنع تماما أن الطبيب المصري وكل أعضاء الكوادر الطبية يقومون بدور وطني عظيم لدعم هذا البلد في مختلف ظروفه".

وتابع: "نحتفل بيوم الطبيب في هذا الوطن الذي علمنا وعملنا فيه، وفي ظل مرحلة جديدة تشهد نهضة حقيقة في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجالات الرعاية الصحية والتعليم"، مشددا على أن الرئيس والحكومة يؤكدان على التقدير والعرفان لأطباء مصر.