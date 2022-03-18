رئيس "النواب" يشارك في أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة، إلى مدينة بالي الإندونيسية؛ للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس الجاري.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وسيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي - خلال الاجتماعات - كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول "الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ".

وستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع "إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم"، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري في اجتماعات المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشاؤها عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديمقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي.

وتُعقد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة.

وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد؛ وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومي.