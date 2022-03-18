شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو اللحمة بـ95 والأرز بـ9 جنيهات.. جولة داخل معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من معرض "أهلا رمضان"، بمدينة المنصورة، عرض خلاله أنواع السلع والمواد الغذائية المطروحة وأسعارها المخفضة التي شهدت تخفيضات بلغت 30%؛ لمواجهة جشع التجار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشهد المعرض في يومه الثاني إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على التوافد لشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر كيلو الأرز 9 جنيهات، وكيلو المكرونة 12 جنيها، وكيلو اللحوم 95 جنيها وكرتونة البيض البشاير 50 جنيها.

وافتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالأمس، المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بمدينة المنصورة من داخل استاد المنصورة الرياضي، بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، والمحاسب أيمن موسي مدير جهاز المشروعات، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد المحافظ، أروقة المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم.

ووجه "مختار" بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيجرى افتتاح 15 معرض أهلا رمضان بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية وجهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه افتتاح اليوم 7 معارض وجاري افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع المقبل.

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.