شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مصر يقتحمون عالم الروبوت والبرمجيات.. بث مباشر من مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا، من مكتبة الإسكندرية والتى شهدت انطلاق بطولة مصر السابعة عشرة لمسابقة فيرست ليجو FIRST LEGO League Challenge التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى الجهات، وذلك خلال الفترة من الجمعة الموافق 18 مارس 2022 وحتى الأحد الموافق 20 مارس 2022 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أيمن القبانى ممثل مسابقات "فرست ليجو" فى مصر، إلى أن البطولة هذا العام تأتى بمشاركة 100 فريق مكونين من 1000 طالب من 16 محافظة، كما يشارك بالتحكيم عدد 60 حكما من أساتذة الجامعة ومهندسين متخصصين.

وأوضح أن موضوع البطولة هذا العام تحت عنوان CARGO CONNECT، حيث يتناول الموضوع شحن وفرز ونقل البضائع من خلال عمل الطلاب علي حل مشاكل تلك المهنة وإيجاد طرق جديدة يمكن بها فرز وتوصيل السلع والمنتجات من دولة إلى أخرى باستخدام وقت أقصر وتكلفة أقل.

ويتكون كل فريق من 10 طلاب ومدربين، حيث يخوص الفريق اختبارات في العمل الجماعي وكذلك اختبار برمجة وتصميم للروبوت، وأخيرا يخوص الفريق 3 مباريات باستخدام الروبوت الذين قاموا بتصميمه علي مدار 5 شهور لتنفيذ عدد 14 مهمة علي ملعب هذا العام وتلك المهام تمثل عمليات الشحن والتفريغ والنقل والفرز.

وتعد مسابقات فيرست ليجو FIRST LEGOأكبر المسابقات العالمية وأكثرها شهرة في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، حيث ينظمها اتحاد فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركة LEGO Education بالدنمارك لتحفيز الجيل الجديد من طلاب المدارس على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والتفكير العلمي والابداع لمواصلة التعلم والعمل مستقبلاً في هذه المجالات، برنامج المسابقة يطرح على الطلاب المشاركين كل عام مشكلة حقيقية تواجه عالمنا، لتعمل الفرق على إيجاد حلول لها من خلال البحث العلمي، والتفكير النقدي والإبداعي، حيث يقوم كل فريق بتقديم حل ابداعي مبتكر يحل مشكلة العام.

تقوم الجهات الممثلة لمنظمة فيرست ليجو في كل دولة بعمل بطولة محلية لمسابقات فيرست ليجو تشارك فيها الفرق من داخل هذه الدولة، ويتأهل فريق من كل دولة لتمثيل بلاده في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بأمريكاWorld Festival ، حيث تتنافس فرق العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية تقدمها أكبر المؤسسات والهيئات العلمية الدولية.

ويمكن لأي فريق مشارك في البطولة المحلية المشاركة أيضا في البطولة العربية المفتوحة للروبوت والتي ستقام في شرم الشيخ في يوليو 2022، وكذلك بطولات مسابقات الفيرست ليجو المفتوحة حول العالم والتي ستقام هذا العام في البرازيل في شهر أغسطس.























































