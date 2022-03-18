شكرا لقرائتكم خبر عن أهرامات الجيزة تستضيف المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت، منطقة أهرامات الجيزة، المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، والتى تُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تُقام فعاليات هذه المسابقة خلال الفترة من 6 إلى 18 مارس الجارى بمدن الأقصر والغردقة والقاهرة وتنظمها إحدى الشركات الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، بمشاركة 65 دولة من مختلف دول العالم.

واستقبلهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رافقهم فى جولة داخل المنطقة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما، وحرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة، أن الهيئة قامت بالمشاركة أيضاً في تقديم تسهيلات فى استقبال المتسابقات والضيوف المشاركات بالمسابقة بمطارى القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهم المواد الدعائية عن المقصد السياحى المصرى ومنتجاته المختلفة والمتنوعة.

يذكر أن هذه المسابقة كانت قد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات في الوفود من دولهم إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم 6 مارس الماضي، ثم قاموا بزيارة مدينتي الغردقة والأقصر زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية، والمناطق الأثرية، حيث استضافهم معبد الأقصر وطريق المواكب الملكية المُعروف إعلامياً باسم طريق الكباش في جولة قصيرة خلال زيارتهم للأقصر.

وتأتي رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات والأحداث التي تُقام في المدن السياحية المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحى المصرى.