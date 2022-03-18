شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين فى إطلاق نار داخل حافلة بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، بأن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران، فى إطلاق نار وقع فى حافلة للنقل العام فى الولاية.

وأكدت الشرطة،حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إطلاق النار الذى وقع فى الحافلة.

وأوضحت "على أثر إطلاق النار اجتاحت الحافلة موقف السيارات التابع لقسم شرطة فورت لودرديل، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، وإصابة 3 أشخاص تمت معالجتهم فى مكان الحادث".

وأفادت بأنه "نتيجة لإطلاق النار، أعلن عن وفاة أحد الضحايا فى مكان الحادث، وتوفيت الضحية الثانية في المستشفى". وأضافت "أن ضحيتين أخريين ما زالا فى المستشفى".

وقالت السلطات إن الجانى المشتبه به كان رهن الاحتجاز، ولم تتضح على الفور التفاصيل المتعلقة بهويته أو دوافعه.