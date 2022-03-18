شكرا لقرائتكم خبر عن جراح مصرى عالمى: سأجرى عملية زراعة جهاز هضمى للشاب مصطفى وليد بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كريم أبو المجد رائد زراعة الأمعاء فى العالم ورئيس قسم زراعة الأعضاء بكليفلاند كلينك الأمريكية، أنه يتابع حالة الشاب المصري مصطفى وليد، والذى وجه الرئيس السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إجراءات سفره للولايات المتحدة الأمريكية لعلاجه.

وأوضح الدكتور كريم أبو المجد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشاب وليد سيجرى عمليه زراعة جهاز هضمي داخل مستشفى كليفلاند الأمريكية بولاية اوهايو، وأشار رائد زراعة الأمعاء أنه متواجد الآن بمصر وسيتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حالة الشاب مصطفى وليد لتحديد موعد إجراء العملية.

وكانت زينب مهاب والدة الشاب مصطفى، كشفت عن تفاصيل حالة ابنها المرضية، والذي يعاني من مرض نادر ويحتاج إلى زراعة جهاز هضمي، كي يتمكن من الحياة، وأكدت أن حالة نجلها مصطفى سيئة تماما منذ عدة شهور مما دفعها للجوء إلى السوشيال ميديا وكتابة بوست عن حاله نجلها مما لاقى دعم كبير

وجدت دعما كبيرا من الفنانين والمصريين على السوشيال ميديا، وتم تجميع حوالي 29 مليون جنيه من ثمن العملية الجراحية، وكان العائق الوحيد هو تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى لافتة إنسانية استجاب الرئيس السيسي للسيدة زينب مهاب لعلاج ابنها الشاب مصطفى الذي يحتاج لزراعة جهاز هضمي جديد، وقرر التكفل بعلاج الشاب مصطفى.

وأعلنت مصر للطيران الأربعاء الماضى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبنى علاج حالة الشاب مصطفي وليد الذي يعاني من مرض نادر بالجهاز الهضمي وعلاجه بالخارج بعد مساهمات وتبرعات من الكثير من المواطنين، واستقبلت مصر للطيران الشاب مصطفى وليد ووالدته للسفر على رحلتها رقم MS 985 إلى نيويورك لبدء رحلة العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل وصل الشاب مصطفى إلى مستشفي كليفلاند كلينك بولاية أوهايو الأمريكية لبدء رحلة علاجه.