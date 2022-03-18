أخبار مصر.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، والتي كان أبرزها إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير

أغلقت إدارة المرور، منذ قليل "فى السادسة صباحا" طريق مصر- إسكندرية الصحراوى كليا فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

الحكومة تنفى وقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة عجز بالموازنة العامة للدولة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضرء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/ 2022، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

رسم توضيحى للتحويلات المرورية بعد غلق طريق إسكندرية الصحراوى.. صور

أغلقت اليوم الجمعة إدارة المرور، طريق مصر- إسكندرية الصحراوى كليا فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

إقبال كبير من المواطنين على شوادر ومنافذ مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار

استقبلت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المواطنين لليوم الرابع على التوالي ولمدة شهر، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

الصحة: تقديم الرعاية الصحية بالمجان لـ102 ألف مواطن النصف الأول من مارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ102 الف و240 مواطن من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة موجة باردة جديدة تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من اليوم ولعدة أيام قادمة تشهد البلاد تحسن كامل في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوء في سرعة الرياح كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

محتال يتحدث مع وزراء بريطانيين منتحلا شخصية رئيس حكومة أوكرانيا

أمر وزير الدفاع البريطانى بن والاس بإجراء تحقيق بعدما استطاع محتال أدعى أنه رئيس وزراء أوكرانيا دينس شميهال أن يتسلل ويتحدث إليه بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

تحويلات مرورية بعد غلق طريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير

أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية، بعد إغلاق طريق إسكندرية الصحراوي كليا صباح اليوم الجمعة، فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

الدفاع الأوكرانية: الهجمات الروسية دمرت 90% من مدينة ماريوبول

أعلنت وارة الدفاع الأوكرانية أن الهجمات الروسية دمرت 90% من مدينة ماريوبول، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

شاهد أعمال تنفيذ القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين"

تابع مسئولو وزارة النقل، أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع والذى يبدء من العين السخة مرورا بالإسكندرية والعلمين وحتى مطروح وذلك فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جارى العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وزير الإسكان: جار أعمال التشطيبات لأبراج ماسبيرو.. وتنفيذ مشروع أبراج النيل

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

القومية للأنفاق: آخر 10 قطارات بمشروع القطار الكهربائى تصل مارس الجارى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع وصول آخر 10 قطارات من الصين للعمل بمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان بعد افتتاحه، حيث وصل حتى الأن 12 قطار من إجمالى 22 قطار متعاقد عليها للمشروع.

تعرف على موعد تحديد سعر رغيف الخبز السياحى

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجانا لتحديد تكلفة إنتاج الخبز السياحي، وبالتالي تحديد سعر عادل للرغيف يحفظ حق المواطن والمخبز دون مغالاة، ومن المقرر الإعلان عن تحديد سعر الخبز السياحي يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل.

معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال ينطلق الأحد المقبل

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كيروش يستقر على 7 محترفين فى القائمة النهائية لمباراتى السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء 7 محترفين ضمن القائمة النهائية لمباراتى مصر والسنغال التى سيتم اعلانها غدا، حيث يلتقى الفراعنة أسود التيرانجا يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ.. عبد القادر وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم

يستضيف فريق الاهلى نظيره المريخ السودانى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى على ستاد الاهلى والسلام بالسادسة مساء اليوم الجمعة في مواجهة لاتقبل القسمة على إثنين حيث لابديل أمام المارد الأحمر سوى الفوز لوضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال قبل المباراة المقبلة مع الهلال السودانى في الجولة الأخيرة.

بعد غياب 88 يوما.. طارق حامد يستعد للظهور مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

يستعد طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ، للظهور مع الفريق فى مباراته أمام بترو اتليتكو الأنجولي ، فى الجولة بدورى أبطال أفريقيا التى تجمع الفريقين غدا، السبت، بالجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

توماس بارتي نجم آرسنال يعتنق الإسلام.. صور

اعتنق الدولي الغاني توماس بارتي نجم فريق أرسنال الإنجليزي الديانة الإسلامية، ونشر إحدى الصفحات المسماة "مأذون شرعي معتمد فى لندن" منشورا ومرفق معه صورا للاعب الدولي الغاني، جاء نصه :" الحمد لله الذى يهدى من يشاء اسلم لله تعالى فى مكتبنا لاعب أرسنال الدولى البريطانى اللاعب البشوش الخلوق : توماس بارتى، ولله وحده المنة والفضل نشأل ألله تعالى أن يثبته على الاسلام

مرحب شهر الصوم.. انتعاشة فى أسواق البلح بأسوان قبل رمضان.. التجار يعرضون أطنان التمور أمام الجمهور.. الأسعار تبدأ من 15 جنيها للكيلو.. و"الملكابى والبرتمودي والسكوتي" أشهر الأنواع.. فيديو وصور

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المبارك، ومع حلول الشهر الكريم تبدأ أسواق البلح فى الانتعاش، نظراً لحرص المواطنين على شرائه وتخزينه لتناول حباته مع الإفطار يومياً، و"الخليج 365" تجول فى سوق البلح فى مدينة أسوان للتعرف على حركة البيع والشراء بجانب معرفة أنواع البلح وأجودها والمفضل لدى الكثير من الناس.

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. كشف جرائم غسل أموال بـ50 مليون جنيه من الاتجار فى المخدرات.. سقوط لصوص بيانات الدفع الإلكترونى و14 عصابة أخرى.. وضبط 393 عنصرا شديد الخطورة و9 آلاف قضية تموينية وتنفيذ 1742 حكما

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أسفرت خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الطيبة، أبرزها:

الرئاسة فى أسبوع.. توجيهات حازمة لضبط الأسواق.. الرئيس السيسى يوجه بتسعير الخبز غير المدعم وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح.. ويكلف القوات المسلحة و"التموين" و"تحيا مصر" لتوفير السلع الغذائية

شهد الأسبوع المنقضى، اجتماعات وتوجيهات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، كان أبرزها، اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ضربة أمنية.. ضبط 140 طن أغذية احتكرها التجار لرفع أسعارها خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (133) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (357) طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من ( 140) طن سلع غذائية ( دقيق ، زيت طعام، سكر ، أرز ، مكرونة) ، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعمة تم ضبط (3.400) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 113) طن ، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 010) طن أسمنت.