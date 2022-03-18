شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية.. ضبط 140 طن أغذية احتكرها التجار لرفع أسعارها خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (133) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (357) طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من ( 140) طن سلع غذائية ( دقيق ، زيت طعام، سكر ، أرز ، مكرونة) ، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعمة تم ضبط (3.400) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 113) طن ، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 010) طن أسمنت.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط ((1313) قضية تموينية متنوعة من بينهم (8) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 140 طن – 3840 عبوة)، و(1) قضية حجب مواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (100 طن "أسمنت")، و(4) قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 3 طن – 140 عبوة)، و(120) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (أكثر من 113 طن – 55547 عبوة – 16 إسطوانة – 250 رغيف) بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 357 طن – 59527 عبوة – 16 إسطوانة – 250 رغيف) ، حيث نجحت الجهود في ضبط أكثر من 7 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، وضبط (7 طن "مكرونة – سكر حر" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (أكثر من 5 طن "سكر حر" معبأ داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (36200 عبوة "عصائر– خل طعام" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالكة مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (19300 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الجهود من ضبط 20 طن "ذرة صفراء" لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (12 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالكة مصنع لتعبأة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5 طن "ردة" بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (مالك مخزن لتجارة الردة) بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط 100 طن "أسمنت" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية، وضبط (أكثر من 42 طن "دقيق أبيض – مسلى – زيت طعام" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصاد القومى) بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (36 طن "أرز أبيض" بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط (أكثر من 27 طن "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 15 طن سلع غذائية "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط (10 طن سلع غذائية "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة مطروح، وضبط (7 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أكثر من طن سلع غذائية "مسلى – زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإقتصاد القومى) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة أسوان لتصرفه فى (أكثر من طن "دقيق بدلى مدعم") بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن جمعية استهلاكية لصرف المقررات التموينية) بمحافظة سوهاج لتصرفه فى (500 كيلوجرام "سكر تموينى" – 140 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية) بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (10 طن "أعلاف حيوانية" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (أكثر من 4 طن سلع غذائية "لحوم – أسماك مجمدة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحه للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (2 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الاسماك المدخنة) بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة كفر الشيخ محملة بكمية قدرها (5835 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر)، وضبط (5 طن "منظفات صناعية" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة البحيرة.