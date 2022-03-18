شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافى) بسيوة تستقبل وفد جمعية إحياء التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مصانع الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافى) بسيوة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفداً من جمعية إحياء التراث المصرى، يأتى ذلك استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد فى المجال المجتمعى، وتحقيقاً لمسئولياتها الاجتماعية.

وأعرب الدكتور هشام الشاذلى رئيس جمعية إحياء التراث المصرى عن فخره، بما شاهده بالمصانع من خطوط إنتاج تتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية فى مجالات عمل الشركة، مثمناً الدور الذى تقوم به الشركة فى خلق تجمعات تنموية جديدة بالأضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب .

كما أبدى أعضاء جمعية إحياء التراث المصرى عن سعادتهم بما شاهدوه بمصانع الشركة من حيث القدرة الإنتاجية العالية وجودة المنتجات، مؤكدين أهمية الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن وكذلك مساهمتها فى التنمية الشاملة للدولة، كما أكدوا على الدور الوطنى المشرف لأهالى واحة سيوة وتعاونهم مع القوات المسلحة فى تنفيذ خطط التنمية بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى .

وشملت الجولة التفقدية عرض تقديمى عن الشركة وإسهاماتها المختلفة، ومعرضاً لمنتجات الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافى) وجولة بخطوط الإنتاج والتغليف والتعبئة .