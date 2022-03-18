شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع مواد غذائية على البسطاء قبل حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحى الأسمرات بالمقطم)، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

وواصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (أسيوط – قنا )، فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.