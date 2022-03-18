شكرا لقرائتكم خبر عن ⁦⁩معهد إعداد القادة ينظم اليوم الختامى لبرنامج قادة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة الذي عقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة ط الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، لطلاب الاتحادات الطلابية بجامعات وسط الصعيد من جامعات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

ومن جانبه قدم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر إلي جامعة بنى سويف لحسن الاستقبال والاستضافة، مشيدا بمدى التزام الطلاب والمستوى المتميز الذي ظهروا به خلال هذا الفوج، مؤكدا أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكينهم وانطلاقا من رؤية معهد إعداد القادة وخطته الاستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، يحرص المعهد على خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجه الوطن من تحديات، وإعداد وتأهيل كوادر شبابية لديها وعي حقيقى بكافة قضايا الوطن من خلال مجموعة من المحاضرات والندوات، وذلك نظرا للاشارة الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الاصيلة للشعب المصري ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر والمنطقة، وتوجيه سيادته بتشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية بالدولة لمتابعة هذه التوجهات.

وبدأت فعاليات اليوم الختامي لبرنامج قادة الجمهورية الجديدة بفقرات فنية قدمها كورال جامعة بني سويف، وتكريم الطلاب المشاركين في هذا الفوج.

وجدير بالذكر أن فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة العديد من المحاضرات ومنها الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك محاضرة عن التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، إلى جانب محاضرة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، ومحاضرة بعنوان القيادة الإبداعية، بجانب العديد من الأنشطة المتنوعة ورحلة ترفيهية إلى وادى الريان بالفيوم .