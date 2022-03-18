شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مشتقات لحوم بالجيزة بحوزته 15 طن لحوم وبسطرمة وبوفتيك وحواوشى فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بمواصبة مجهودات تمشيط الاسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى .

وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة من ضبط مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم بطريق المنصورية بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس وبحوزته 15 طن لحوم ومشتقاتها فير صالحه للاستخدام الادمي .

حيث شملت المضبوطات 230 برنيكة معبأة بسطرمه زنه الواحدة 16 كجم و 270 برنيكة معبأة حواوشي زنه الواحدة 5 كجم و 260 برنيكه معبأة بوفتيك زنه الواحدة 5 كجم و 275 برنيكة معبأة مفروم لحم زنه الواحدة 5 كجم و 75 كرتونه معبأة لحم برازيلي زنه الواحدة 20 كجم و 90 كرتونه معبأة لحم هندي زنه الواحدة 20 كجم و 235 برنيكه معبأة مفروم كفته زنه الواحدة 16 كجم وجميعهم منتهيه صلاحيتهم وغير صالحين للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها بيانات فبل طرحها للبيع للمواطنين بقصد تحقيق ارباح طائله غير مشروعه مستغلا إقبالا المستهلك علي تلك السلع.

كما كشف تقرير تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط محل أدخنه اسفل الطريق الدائري بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم وبحوزته 186 علبة سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير بالمخالفة للقوانين و القرارات المحددة لذلك وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ علي الكميات المضبوطة .

وفي نفس الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة ومديرية الطب البيطري من ضبط ثلاجه لحفظ وتوزيع اللحوم علي المطاعم كائنة بشارع التوبه بعزبه المطار بها 700 كجم كفته ودهون فاسدة و غير صالحه للاستخدام الادمي بها تغير بالخواص ورائحه كريهة قبل توزيعها علي المطاعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشاة ومالكها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكاقة اشكال الغش وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .