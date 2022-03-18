القوى العاملة: تعيين 567 شابا منهم 13 "قادرون باختلاف" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج قامت بتعيين 567 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 13 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 59 فرصة عمل منهم 11 لذوي القدرات.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن المديرية قامت بتنفيذ 9 دورات على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمساحة، والمشغولات اليدوية، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ141 متدربا ومتدربة.

وأوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 631 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية يعمل بها 1893 عاملا، وأسفر عن تحرير 32 محضرا، وإعادة التفتيش على 52 منشأة وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحث 4 شكاوى، وندوتين سموم بيضاء، و 3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج ، و5 ندوات خاصة بالطفل، و10 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 225 عاملا وعاملة.

من جانبه، لفت الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي - إلى أنه تم صرف 295 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 725 عاملا منهم، 89 منحة مولود، و12 منحة زواج، و 2 منحة وفاة لعاملين اثنين، و15 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل 2 عملية جراحية صغرى لعاملين اثنين بمبلغ 9000 جنيه، و 2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين، وصرف منح علاج بإجمالي 9 آلاف جنيه لـ 600 عامل من المسجلين، فضلا عن تسجيل 329 عاملا جديدا يعملون في 54 مشروعا بمراكز المحافظة.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1398 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقي 12 شكوى، تم تسوية 6 منها وديا، وإحالة 4 منها للقضاء، واثنين لجهات أخرى.. أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 150 منشأة، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 211 منشأة أخرى، فضلا عن بحث 10 شكاوى ومنح 8 تراخيص وعمل 15 حملة عادية ونوعية، وعقد 3 ندوات توعية.

وأشار إلى أنه بمجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 591 منشأة يعمل بها 23 ألفا و175 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.