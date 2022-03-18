شابو وبانجو و11 خزينة رصاص.. القبض على بورة إجرامية شديدة الخطورة في دكرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من استهداف بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمركز دكرنس محافظة الدقهلية تخصص نشاطها في تجارة وترويج المواد المخدرة.

معلومات وتحريات رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني- الأمن العام – الأمن المركزي) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية نشاط (عناصر تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية).. تخصصوا في إدارة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من إحدى القرى التابعة لمركز شرطة دكرنس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وعثرا بحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت70 كيلو جرام – عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس "الشابو" – طبنجة - 11 خزينة مختلفة الأعيرة - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- سيارة ودراجة نارية "بدون لوحات"- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- أدوات تغليف وتقطيع- هاتفان محمول- مبلغ مالي)، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون جنيه.

وبمواجهتهما أمام رجال الأمن اعترفوا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تولت النيابة التحقيقات.