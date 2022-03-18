100 طربة حشيش.. سقوط إثنين من العناصر الإجرامية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضبط قطاع الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة بمديرية أمن مطروح.

جهود وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصدت نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (700٫000 – سبعمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.