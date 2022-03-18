مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة محل أجهزة كهربائية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على المتهمين بسرقة محل أجهزة كهربائية بمدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مالك أحد المحال كائن بدائرة القسم) باكتشافه كسر أقفال المحل ملكه وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية ومبلغ مالي من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما مقص حديدي استخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.