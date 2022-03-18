القبض على مسجل انتحل صفة موظف بتراخيص مرور القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى ضبط رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

كانت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، تمكنت منم ضبط متهم له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، حال تواجده بإحدى وحدات التراخيص بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالي- مستندات تراخيص خاصة بإحدى السيارات ملك أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لإنهاء تراخيص السيارة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص المشار إليها، وإيهامه مالكي السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص، واتفاقه مع مالك السيارة المشار إليها على إنهاء تراخيصها مقابل مبلغ مالي، كما أضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهة مالك السيارة المشار إليها بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.