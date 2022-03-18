"حقوق إنسان وخدمات طبية".. قوافل الداخلية تجوب محافظتي أسيوط وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين - مواد غذائية" على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي (أسيوط - قنا).

يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذَا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك في كل مكان)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبd على الأهالي بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما زار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان، عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الhرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.