"إحنا عُمال نظافة".. حيلة عصابة السيدات لسرقة شقق القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 سيدات لقيامهن بالتعدي على شخصين وسرقة مسكنهما في منطقة قصر النيل بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم) مصابان بجروح قطعية وطعنيه بالجسم، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعي قمامة، وقاموا بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين (إحدى السيدات – 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية " - مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية".

عقب تقنين الإجراءات أمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما،"محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم ، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقي المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة، وفى سبيل ذلك حضر(3) من المتهمين مدعين أنهم جامعي قمامة ، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام عدد ( 2 ) سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها ، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي– 2هاتف محمول)، كما أقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.