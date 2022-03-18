السيطرة على حريق داخل مدرسة خلف محكمة شمال الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب داخل مدرسة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل مدرسة خلف محكمة شمال.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال.
تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات داخل سور مدرسة الصنايع الواقعة بشارع الشهيد رزق خلف، وتم الإخماد دون إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.