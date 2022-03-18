شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين السفير عمرو الجويلى مستشاراً استراتيجياً بمفوضية الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم السفير عمرو الجويلى مهام منصبه الجديد مستشاراً استراتيجياً لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ويأتي منصبه الجديد استكمالاً لمسيرة أكثر من ثلاثين عاماً من العمل الدبلوماسي والدراسة الأكاديمية والنشر البحثى بالتخصص في مجال المنظمات الدولية.

وسبق أن تولى "الجويلى" منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة أثناء عضوية مصر الأخيرة في مجلس الأمن، فضلاً عن عمله ببعثتى مصر في نيويورك وجنيف وسفارة مصر في واشنطن مسئولاً عن موضوعات نزع السلاح وحفظ السلام والتنمية ومؤسستى بريتون وودز على التوالي.

وأكاديمياً، شارك كمحاضر زائر حول موضوعات التفاوض والخطابة والصياغة فى الدبلوماسية متعددة الأطراف بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار)، فضلاً عن نشر العديد من الدراسات بالدوريات المتخصصة وآخرها بمجلة السياسة الدولية حول "الذكرى الستين لحركة عدم الانحياز" وبمجلة الدبلوماسي حول "مستجدات الدبلوماسية متعددة الأطراف" بمناسبة مئوية وزارة الخارجية.