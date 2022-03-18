شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة الأهلية تنظم ندوة حول المجتمع الذكي الرقمي الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة تقريرًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، حول فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الجامعة حول الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والمجتمع الذكي بإستضافة العالم الدكتور هاني مصطفى مدير شبكة ابتكار الجيل الرابع بجامعة كيبيك – كندا، والذي ألقى محاضرة بعنوان: "ما وراء الثورة الصناعية الرابعة: الثورة الصناعية الخامسة والمجتمع الذكي الرقمي الأخضر"، بحضور وإشراف الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم.

وتدعم جامعة المنصورة الجديدة منظومة التحول الرقمي؛ لخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة في "الجمهورية الجديدة"، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تتضافر الجهود في الجامعة، والتي تميزت بشكل غير مسبوق ودخلت بمصاف الجامعات المصرية على مستوى الخدمات والأنشطة الطلابية.

وتناولت الندوة دور الثورة الصناعية الرابعة في ميكنة الأعمال، والرقمنة، والتقنيات المتطورة سريعًا، وتغيير مشهد الصناعة والمجتمع، مما أدى لظهور الجيل الخامس للثورة الصناعية والذي يتميز بالتركيز على المرونة مع الإنسان والاستدامة، وتُساهم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة في التأثير بشكل أساسي على قطاع التصنيع، من أجل تحقيق "مجتمع ذكي رقمي أخضر"، وستؤدي الثورة الصناعية الرابعة والخامسة إلى إحداث تغيير كبير في القوى العاملة في المستقبل، من أجل تأهيلهم لبيئة أعمال سريعة التطور، وبالتالي يتعين على الشركات دعم قوتها العاملة، من خلال المهارات باستمرار، وإعادة صقل المهارات، وتوفير مجموعة مهارات أوسع، وسد الفجوة في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقام الدكتور هاني مصطفى أثناء الزيارة بالإطلاع على أفكار مبدئية لمشاريع طلاب كلية الهندسة، وعرض فعالية بعنوان: (تخصصك العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي)، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح رؤية الطلاب وأفكار مشروعات تخرجهم التي يعدونها بداية من السنة الإعدادية بجميع البرامج الهندسية لإحدى كليات الهندسة على الصعيد المحلي والإقليم، حيث يعتبر هذا الحدث خطوة تتيح للطالب أن يعيش مشروع تخرجه ويفكر فيه منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالكلية، حتى الوصول إلى لحظة مناقشة مشروعه، وهو ما يحقق ربط الطالب بسوق العمل ومشروع تخرجه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالكلية.

أهدى الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، درع جامعة المنصورة الجديدة للدكتور هاني مصطفى مع بداية الندوة العلمية، والتي تعد الأولى من نوعها لبناء الوعي التقني بأبعاد الثورة الصناعية الرابعة والخامسة تزامنًا مع يوم الرياضيات العالمي، ولتمكين العلماء من تطوير بحوث تطبيقية لأجل الوصول لعالم أفضل.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل، عدة موضوعات في مجال التحول الرقمي من أهمها: التوأمة (Digital Twin) وأحدث نظم التحكم الآلي والمراقبة، والتدريب على هذه الأنظمة، من خلال دورات وبرامج تدريبية معتمدة من الشركة الألمانية.