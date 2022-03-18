شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 5.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيه ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها. فاصوليا 28 ‏‎ ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎- ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎يوسفي سكرى 7 جنيه برتقال بصرة 7 جنيه برتقال بلدى 5 جنيه الفراولة 13 جنيه