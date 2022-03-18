شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بعد غلق طريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية، بعد إغلاق طريق إسكندرية الصحراوي كليا صباح اليوم الجمعة، فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونوضح خلال السطور التالية طبيعة التحويلات المرورية

أولا : المركبات القادمة عبر طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة ) وترغب بالسير فى اتجاه ( ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل ) تصعد أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى منطقة المنصورية ثم تنزل من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية وتواصل السير حتى منطقة كفرة نصار.

من منطقة كفرة نصار:

-المركبات التى ترغب فى السير باتجاه شارع الملك فيصل تصعد كوبرى كفرة نصار المستحدث وتواصل السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

- المركبات التى ترغب فى السير باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث ثم تسير يميناً من أسفل الكوبرى باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب فى السير باتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الأتى:

السير مسافة 150 مترا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عبر فتحة دوران تم إستحداثها بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً باتجاه أسفل الطريق الدائرى ( منطقة غطاطى )، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً "إجبارى" بطريق المنصورية المستحدث وصولاً لمنطقة كفرة نصار والدخول يميناً باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم

وكشف مصدر بوزارة الداخلية، أن الإغلاق يأتى فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير– ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور)، وطلبت الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 مترا، وبعرض مايقرب من 18مترا.

وأضاف المصدر، أن الأمر يستلزم إغلاق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية، تحديداً بدءا من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، (بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، وحتى صباح السبت الموافق 30 / 7 /2022.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المروية ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.