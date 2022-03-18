شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: الهجمات الروسية دمرت 90% من مدينة ماريوبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وارة الدفاع الأوكرانية أن الهجمات الروسية دمرت 90% من مدينة ماريوبول، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، عن استعدادها لإعادة بناء مسرح الدراما في ماريوبول المدينة الساحلية المحاصرة بأوكرانيا بعد أن دمرته الحرب بين موسكو وكييف، التي دخلت يومها الـ22.

وكتب وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني في تغريدة على موقع "تويتر": "وافق مجلس الوزراء على اقتراحي بتقديم المعدات والموارد لأوكرانيا لإعادة بنائه في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "المسارح في كل بلد هي ملك للبشرية جمعاء".