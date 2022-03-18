شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تنفيذ القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع مسئولو وزارة النقل، أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع والذى يبدء من العين السخة مرورا بالإسكندرية والعلمين وحتى مطروح وذلك فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جارى العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

بدأت الجولة بتفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان التى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل واطلع المسؤلين على معدلات تنفيذ المحطة ثم تفقدوا محطة محمد نجيب التى تقع على بداية محور محمد نجيب والتى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة حيث تم فيها الإنتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسى فيها.

كما طالع المسئولون ما تم إنجازه فى المحطة المركزية "محطة العاصمة" وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائى الخفيف LRT والتى تعد من أكبر المحطات فى الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية وكذلك تم تفقد محطة العين السخنة والتى تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدمتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة وهى محطة نهائية للخط وحيث تم الاطلاع على نسبة الإنجاز العالية للمدخل الرئيسى للمحطة وكذلك للمناطق التجارية.

وتفقد المسئولون التقدم فى أعمال تنفيذ جسر القطار والذى يشمل أعمال الأتربة وأعمال الأساس والأعمال الصناعية "البرابخ والكباري" وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر، كما شاهدوا خلال الجولة عدد من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار بعدد من قطاعات المشروع.

ووجهت وزارة النقل بضرورة باستمرار التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التى يمر بها مسار القطار السريع وذلك للاخذ فى الاعتبار المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أى تعارض فى المشروعات الجارى والمخطط تنفيذها.

وأكدت وزارة النقل أن مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين مطروح"، يبلغ طوله 585 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأوضح الوزارة أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.