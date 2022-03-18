شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى⁩ ونظيرته الإندونيسية يوقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع ⁧‫سامح شكرى، وزير الخارجية،⁩ مع نظيرته الإندونيسية، ريتنو مارسودى، اليوم، الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة المصرية- الإندونيسية، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى جاكرتا.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع المدونات المصغرة "تويتر".

وكان شكرى قد عقد، في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات مع نظيرته الإندونيسية ناقشا خلالها كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بجولة أسيوية شملت كلًا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، كما ستتضمن باكستان حيث سيشارك شكري في أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بإسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجارى.