شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى بلبنان يصل القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البطريرك المارونى، مار بشارة بطرس الراعى زيارته للقاهرة اليوم والتي تستمر 4 أيام ، بعقد خلالها عددا من اللقاءات مع مسئولين سياسيين.

وأشار سفير لبنان لدى القاهرة على الحلبى، فى تصريحات لليوم السابع، أن زيارة البطريرك المارونى رعوية وسيلتقى خلالها وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما سيلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية و فضيلة شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، ومن المحتمل أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى .

سيزور البطرييرك عددا من المناطق المهمة في مصر منها متحف الحضارات، كما يترأس أيضا القداس الاحتفالي والذي سيقام مساء بكاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر.