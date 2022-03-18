شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع نظيرته الأندونيسية أوجه التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى⁩ اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودى، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى أندونيسيا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، «إن الوزيرين تناولا كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».