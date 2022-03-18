شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى نظيره الإندونيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو تتناول مجمل موضوعات التعاون الثنائى وأطر التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزهما بما يتناسب مع تطلعات البلدين، فضلا عن الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأندونيسي للوزير شكري خلال زيارته الحالية إلى جاكرتا في إطار جولته الأسيوية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات الثنائية، وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين مصر وإندونيسيا