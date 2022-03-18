شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان بمعرض عالمى: مصر تنفذ مدن ذكية توفر جودة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، في جلسة بمعرض Mipim العقارى، بعنوان Cities for Citizens

مع كل من وكيل وزارة الشئون البلدية والإسكان السعودية، وعمدة مدينة ليفربول، وأحد الاستشاريين بـ UN- Habitat، وأدار الجلسة محرر وصحفي بمجلة Financial Times.

وشرح المهندس خالد عباس ما تقوم به الدولة، متمثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إنشاء المدن الجديدة، حيث أن مصر من أقدم الدول في إنشاء المدن الجديدة، وإنشاء الجيل الأول من المدن الجديدة كان عام 1979، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وهذا الجيل من المدن يتم تخطيطه وانشاؤه على أن تكون مدنًا ذكية.

وأضاف نائب وزير الإسكان: هذه المدن بها مختلف مستويات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية وجودة الحياة تتوافر بهذه المدن، مشيرا إلى الجائزة التي تم منحها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من قبل UN-Habitat في إنشاء المدن الجديدة، والإسكان منخفض الدخل، وتوفير جودة الحياة لسكانه.