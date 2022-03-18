شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق برنامج التوعية الأسرية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مشيخة الازهر الشريف ندوة توعوية ضمن برنامج التوعية الأسرية تحت شعار : أسرة مستقرة = مجتمع آمن.

ويحاضر في الندوة الشيخ محمد فتحي راشد والشيخ أسماعيل محمد عبد الحيـ وتعقد الفعاليات يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2022 بمدرج 8 أ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويشرف على إقامة وتنظيم البرنامج راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان وأشرف محمود بيومي مدير إدارة النشاط الثقافي، علي السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان.