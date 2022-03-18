شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يعرضون فرصا على مسئولى الصناديق الاستثمارية بمعرض Mipim والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الجناح المصرى بمعرض Mipim العقارى بمدينة "كان" الفرنسية، فى يومه الثالث تردد العديد من مسئولى الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الحكوميين والعقاريين، حيث التقى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، مديرى الصندوق الاستثماري البلجيكي والصندوق السيادي لدولة الجابون، وتم عرض الفرص الاستثمارية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشرح مشروع منطقة الأعمال المركزية، وما تضمه من أبراج، خاصة البرج الايقوني، أطول برج في افريقيا.

وقال المهندس خالد عباس، إن المشروع يحتوي على مبان إدارية وسكنية وفندقية وتجارية، كما شرح مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، والفرص الاستثمارية المتميزة به، ومكونات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

كما عرض نائب وزير الإسكان، ملخصًا عن مدينة العلمين الجديدة ومكوناتها، والمنطقة التجارية بالعلمين والحي اللاتيني والمنطقة التراثية، وتم عرض ايضا مشروعات مدينة اسوان الجديدة ومنطقة الفيلات والكورنيش، إضافة إلى شرح عن مدينة المنصورة الجديدة وعرض موجز عن باقي مدن الجيل الرابع، ونسب التنفيذ المتقدمة للمشروعات خلال الفترة السابقة منذ عام 2019، وأنه يوجد مشروعات تم الانتهاء منها ومعظم المشروعات علي وشك الانتهاء، وتم خلال اللقاءات عرض عدة فيديوهات توضح الإنجاز فى مدن الجيل الرابع التى تنفذها الوزارة.

وأشاد كل من مدير صندوق الاستثماري ببلجيكا ومدير الصندوق السيادي لدولة الجابون، بالإنجازات المتحققة والتقدم الذى وصلت له مصر وإنجاز المشروعات في الفترة السابقة على ما كانت عليه في عام 2019، كما أبدوا رغبتهم بالاستثمار في مصر، حيث أن كل الفرص جاذبة ومشجعة للاستثمار.