شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت حركة السير صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما في حركة السير، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق، لإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وتشهد حركة السيارات انتظاما أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

كما انتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتميزت حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي بالسيولة المرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض.