غلق كلي وتحويلات لمدة 4 أشهر.. تعرف على حركة الطرق بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وعن التحويلات المرورية أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء أمس الخميس، عن غلق كلي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري إلى ميدان الرماية اعتبار من غدِ الجمعة وحتى 30/7/2022 لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير"، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد لبنه عن إجراء تحويلات مرورية؛ لإنشاء محطة مترو أنفاق المتحف الكبير.

إدارة المرور أجرت تحويلات مرورية جاءت كالتالي:

أولا: حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة) وترغب بالسير اتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار والسير في الاتجاهات الآتية:

1- المركبات التي ترغب في الذهاب اتجاه شارع الملك فيصل تصعد أعلى كوبري كفرة نصار المستحدث واستكمال السير حتى أسفل كوبري مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

2- حركة المركبات التي ترغب في الذهاب اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبري كفرة نصار المستحدث والسير يمينا من أسفل الكوبري اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الهرم.

ثانيا: حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائري عن طريق المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار التالى:

1- السير لمسافة 150 مترا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديدا بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوي مرة أخرى ثم السير يمينا اتجاه أسفل الطريق الدائري (منطقة غطاطي) واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يمينا إجباري بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع طلبت استلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوي بطول 380 مترًا وعرض 18 مترًا.

الأمر يستلزم تنفيذ غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية، ابتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير بعد منزل الطريق الدائري المؤدي لميدان الرماية بمسافة 150 مترا حتى المنطقة المواجهة لفندق شتايجن برجر ابتداء من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة حتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المروية، ونشرت اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.