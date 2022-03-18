شكرا لقرائتكم خبر عن 64% من القراء يتوقعون زيادة توريد القمح بعد إقرار الحكومة حافز التوريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع زيادة كميات توريد القمح بعد إقرار الحكومة حافز التوريد للإردب، توقع غالبية القراء زيادة كميات توريد القمح بعد إقرار الحكومة حافز التوريد للإردب.

وتوقع 64% من القراء زيادة كميات توريد القمح بعد إقرار الحكومة حافز التوريد للفلاح، بينما استبعد 36% من القراء زيادة كميات توريد القمح بعد إقرار الحكومة حافز التوريد للفلاح.