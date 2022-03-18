شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بـ"القومى للبحوث" تكشف دور الصيام فى حماية الذاكرة من الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة آيات فرغلي هاشم باحثة بقسم الزيوت والدهون بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، عن علاقة الصيام على صحة الذاكرة، موضحة أن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن، ضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعني واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتي أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية، مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلي انتشار ظاهرة ضعف الذاكرة والتي من أهمها علي - سبيل المثال لا الحصر - تقدم العمر والعوامل الوراثية وزيادة الدهون في الجسم والأمراض التي تؤثر علي الدماغ ، وفيما يخص زيادة الدهون في الجسم فانها تعمل ايضا علي انخفاض تدفق الدم إلي المخ والذي بدورة يؤدي إلي ضعف الذاكرة.

وأضافت الدكتورة آيات هاشم فى نشرة المركز القومى للبحوث، أن الشاهد أن للصيام – الفريضة العظمي - دور مؤثر في حماية الدماغ وتحسين مستويات الدهون والجلكوز في الجسم لانخفاض معدل تناول الغذاء، كما أن للصيام دور فعال في حماية الذاكرة من الضعف لدي السيدات بعد انقطاع الطمث الذي يؤثر علي الذاكرة مع الوقت وذلك لمنعه بعض أمراض التمثيل الغذائي في هذه المرحلة من العمر، وبالفحص في عالم الابحاث العلمية والدراسات يتضح لنا وجود علاقة عكسية بين الذاكرة ومستوي الأنسولين في الدم بمعني أن مستوي الانسولين المنخفض يحسن من كفاءة الذاكرة، موضحة أن الصيام يساهم في انخفاض معدل تدهور الخلايا العصبية المصاحبة لتقدم العمر وهذا التدهور يؤدي الي العرضة لأمراض المخ مثل مرض الشلل الرعاش والزهايمر.

وقدمت بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها تقليل خطر التعرض لضعف الذاكرة والحفاظ علي صحة الدماغ، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون وممارسة الرياضة بصفة دورية مع حلول شهررمضان المعظم يمكن تحسين وحماية الذاكرة بالصيام والتركيزعلي تناول العناصر الغذائية المفيدة في وجبتي الإفطار والسحور، ومن أفضل الوجبات الغذائية التي تفيد ذاكراتنا هي التي تحتوي علي نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية مثل الأسماك. ومن الوجبات المميزة والمرتبطة بشهررمضان تناول الفواكهه المجففه (الياميش) التي تعد من أهم المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والمفيد لصحة الذاكرة. وكذلك يجب تناول البيض حيث أنه يحتوي علي فيتامين دال الهام لصحة الدماغ والاكثار من تناول الخضروات والفواكه.

وتابعت: من الفوائد العظيمة للصيام أن له قدرة كبيرة علي تحفيز إنتاج خلايا عصبية جديدة وزيادة القدرة العقلية والإدراكية بشكل ملحوظ، وأكدت الأبحاث والدراسات في هذا المجال أن الصيام يساعد الجسم علي التخلص من السموم المتراكمة في الخلايا والجزيئات التالفة التي تؤدي للاصابة بالأمراض العصبية.

ويؤكد المتخصصون أن الصيام له دور في زيادة البروتين المعروف بـ BAG3 والذي يساهم في رفع كفاءة التنظيف الخلوي الذاتي للخلايا العصبية من بروتين تاو السام وبالتالي يمنع تلف هذه الخلايا.