شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام بـ 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، توزيع الدفعة السابعة من لحوم صكوك الإطعام، على الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة 4 أطنان فى محافظات: "جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادى الجديد"، بواقع "1 طن" لكل محافظة.

وشددت وزارة الأوقاف، على عدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، حيث يتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، مع مراعاة عدم تصوير أحد المستحقين عند التوزيع، لافتة إلى أنها بدأت بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تحقيق مديرياتها، في الأسبوع الثاني لمشروع صكوك الإطعام حصيلة مبيعات بلغت (10040) صكًّا، بإجمالي (3007200) جنيه، ونشرت الوزارة أعلى 8 مديريات تحصيلًا في مشروع صكوك لحوم الإطعام على النحو التالي:

القاهرة 1700 صك

الغربية 1650 صك

الفيوم 1100 صك

الجيزة 650 صك

الدقهلية 600 صك

بني سويف 550 صك

البحيرة 550 صك

الشرقية 500 صك