شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل برنامج البطريرك المارونى خلال زيارته إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" في بيان صحفى تفاصيل زيارة البطريرك المارونى، مار بشارة بطرس الراعى المقررة لمصر، فى الفترة ما بين 18 إلى 23 من الشهر الجارى، حيث سيلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من القيادات السياسية والدينية فى مصر.

وأفاد "المركز المارونى" فى بيان له، أن الزيارة ستبدأ اليوم الجمعة 18 مارس الجاري بالوصول إلى أرض مصر المباركة، يليها في اليوم التالى (19 مارس) زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يعقبها ترأسه للقداس الاحتفالي والذي سيقام مساء بكاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر، وبحضور البابا تواضروس الثاني، وبعدها سيشهد الراعي مع تواضروس افتتاح قاعتي:"البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة"، ثم حفل توقيع كتاب "البطريرك الحويك.. حائك اساسات أبرشية القاهرة المارونية"، والصادر مؤخرا عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

وأشار المركز الماروني بالقاهرة، أن غبطة البطريرك الماروني، سيلتقي فضيلة شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، يوم الإثنين المقبل، وأنه سيزور متحف الحضارات يوم الثلاثاء 22 من الشهر الجاري، يعقبها زيارته إلى غبطة البطريرك ابراهيم اسحق ، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ثم يختتم لقاءاته بحضور محاضرة في دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، عن "الكنائس المارونية القديمة بمصر" ويلقيها السيد جورج ضرغام الامين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

ويختتم الراعي زيارته للقاهرة يوم الأربعاء (23 من مارس الجارى) بلقاء السفير البابوي، المنسينيور نيقولاس هنري، بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة.