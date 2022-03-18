شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد التقدم وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى مواعيد التقدم وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.

ـ بدأ التقدم إلكترونيا يوم 15 مارس الجارى.

ـ يستمر التقدم لمدة 15 يوما حتى نهاية مارس.

ـ التقديم لطلاب ذوى الاحتياجات ورقيا فى المدرسة.

ـ من 4 سنوات حتى 5 عدا يوم لـ"kg1".

ـ من 5 سنوات حتى 6 إلا يوم لـ"kg2".

ـ 6 سنوات حتى 7 عدا يوم لأولى ابتدائى.

ـ 7 سنوات حتى 8 عدا يوم لثانية ابتدائى.

ـ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد لـ"3 ابتدائى

ـ التقدم لـ"kg1 بكل المدارس وعددها 51.