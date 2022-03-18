شكرا لقرائتكم خبر عن معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات تواصل طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة في طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات "ياميش رمضان" بكميات كبيرة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلن فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يومياً بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ 50% زيادة في معدلات الضخ وبتخفيضات تصل إلى 30%، وأنه ‏تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات في الأسعار.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت، فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى احتياجات البلاد عدده أشهر، حيث نجحت الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تامين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أى أزمات طوال فترة جائحة كورونا.